Джерело - isport.ua.
Льюїс Гамільтон став почесним громадянином Бразилії після того, як нижня палата парламенту ухвалила відповідний законопроєкт.
Про це повідомляє Sky Sports.
Цей крок був запропонований конгресменом Андре Фігейред після торішнього Гран-прі Бразилії, на якому британський гонщик вийшов на подіум з бразильським прапором після перемоги на трасі Інтерлагос в Сан-Паулу.
Сам семиразовий чемпіон світу у квітні підтримав цей крок, коли він відвідав Сан-Паулу, щоб виступити з програмною промовою на заході, присвяченому бізнесу та цифровій трансформації, заявивши, що для нього це буде честю.
Наразі у палаті пройде урочисте засідання щодо вручення 37-річному пілоту Мерседес почесного громадянства. Дату ще не призначено. Хемілтон давно пов'язаний з країною, чий легендарний гонщик Формули 1 Айртон Сенна є його кумиром, і в 2008 він виграв там свій перший чемпіонський титул.
Конгресмен Джонатан де Хесус від Республіканської партії сказав у звіті, що Гамільтон має "глибокі і дуже емоційні" відносини з Бразилією, і данина поваги була заслуженою.
Голосування у Конгресі було багато в чому символічним, оскільки дебати тривали близько 10 хвилин. Проте, деякі члени Конгресу зустріли законопроєкт критикою.
Раніше Ферстаппен виграв Гран-прі Азербайджану.