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Гамільтон став почесним громадянином Бразилії

Сьогодні 16:26 151 0
Гонщик отримав бразильське громадянство з ініціативи конгресмена парламенту
Гамільтон став почесним громадянином Бразилії
#Льюїс Гамільтон

Джерело - isport.ua.

Льюїс Гамільтон став почесним громадянином Бразилії після того, як нижня палата парламенту ухвалила відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє Sky Sports.

Цей крок був запропонований конгресменом Андре Фігейред після торішнього Гран-прі Бразилії, на якому британський гонщик вийшов на подіум з бразильським прапором після перемоги на трасі Інтерлагос в Сан-Паулу.

Сам семиразовий чемпіон світу у квітні підтримав цей крок, коли він відвідав Сан-Паулу, щоб виступити з програмною промовою на заході, присвяченому бізнесу та цифровій трансформації, заявивши, що для нього це буде честю.

Наразі у палаті пройде урочисте засідання щодо вручення 37-річному пілоту Мерседес почесного громадянства. Дату ще не призначено. Хемілтон давно пов'язаний з країною, чий легендарний гонщик Формули 1 Айртон Сенна є його кумиром, і в 2008 він виграв там свій перший чемпіонський титул.

Конгресмен Джонатан де Хесус від Республіканської партії сказав у звіті, що Гамільтон має "глибокі і дуже емоційні" відносини з Бразилією, і данина поваги була заслуженою.

Голосування у Конгресі було багато в чому символічним, оскільки дебати тривали близько 10 хвилин. Проте, деякі члени Конгресу зустріли законопроєкт критикою.

Раніше Ферстаппен виграв Гран-прі Азербайджану.

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