Гонщик отримав бразильське громадянство з ініціативи конгресмена парламенту

Льюїс Гамільтон став почесним громадянином Бразилії після того, як нижня палата парламенту ухвалила відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє Sky Sports.

Цей крок був запропонований конгресменом Андре Фігейред після торішнього Гран-прі Бразилії, на якому британський гонщик вийшов на подіум з бразильським прапором після перемоги на трасі Інтерлагос в Сан-Паулу.

Сам семиразовий чемпіон світу у квітні підтримав цей крок, коли він відвідав Сан-Паулу, щоб виступити з програмною промовою на заході, присвяченому бізнесу та цифровій трансформації, заявивши, що для нього це буде честю.

Наразі у палаті пройде урочисте засідання щодо вручення 37-річному пілоту Мерседес почесного громадянства. Дату ще не призначено. Хемілтон давно пов'язаний з країною, чий легендарний гонщик Формули 1 Айртон Сенна є його кумиром, і в 2008 він виграв там свій перший чемпіонський титул.

Конгресмен Джонатан де Хесус від Республіканської партії сказав у звіті, що Гамільтон має "глибокі і дуже емоційні" відносини з Бразилією, і данина поваги була заслуженою.

Голосування у Конгресі було багато в чому символічним, оскільки дебати тривали близько 10 хвилин. Проте, деякі члени Конгресу зустріли законопроєкт критикою.

Раніше Ферстаппен виграв Гран-прі Азербайджану.