Відомий гольфіст заробив більше мільярду доларів

Джерело - Forbes.

15-разовий переможець турнірів Мейджор з гольфу Тайгер Вудс став третім в історії спортсменом-мільярдером.

Про це повідомляє Forbes.

Наразі статки американця оцінються в щонайменше мільярд доларів.

Тільки 10% заробітку припадають на призові у гольфі. Основну частину складають кошти від рекламних контрактів із такими компаніями, як Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex та Nike.

Також Вудсу належать низка пов’язаних з гольфом компаній та ресторан.

Крім Вудса, мільярд заробили баскетболісти Майкл Джордан та Леброн Джеймс.