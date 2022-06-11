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Вудс став третім в історії спортсменом-мільярдером

Сьогодні 12:40 155 0
Відомий гольфіст заробив більше мільярду доларів
Вудс став третім в історії спортсменом-мільярдером
#Вудс

Джерело - Forbes.

15-разовий переможець турнірів Мейджор з гольфу Тайгер Вудс став третім в історії спортсменом-мільярдером.

Про це повідомляє Forbes.

Наразі статки американця оцінються в щонайменше мільярд доларів. 

Тільки 10% заробітку припадають на призові у гольфі. Основну частину складають кошти від рекламних контрактів із такими компаніями, як Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex та Nike. 

Також Вудсу належать низка пов’язаних з гольфом компаній та ресторан.

Крім Вудса, мільярд заробили баскетболісти Майкл Джордан та Леброн Джеймс.

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