Джерело - Forbes.
15-разовий переможець турнірів Мейджор з гольфу Тайгер Вудс став третім в історії спортсменом-мільярдером.
Про це повідомляє Forbes.
Наразі статки американця оцінються в щонайменше мільярд доларів.
Тільки 10% заробітку припадають на призові у гольфі. Основну частину складають кошти від рекламних контрактів із такими компаніями, як Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex та Nike.
Також Вудсу належать низка пов’язаних з гольфом компаній та ресторан.
Крім Вудса, мільярд заробили баскетболісти Майкл Джордан та Леброн Джеймс.