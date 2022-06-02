Леброн став мільярдером

Торік баскетболіст зароби понад 120 млн доларів

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс став мільярдером.

Про це повідомляє Forbes.

Раніше це не вдавалося зробити жодному чинному гравцеві. Майкл Джордан, інший баскетбольний мільярдер, зумів досягти цього лише у 2014 році, більш ніж через десять років після того, як він закінчив кар’єру.

Джеймсу вдалося підкорити цю позначку завдяки тому, що торік його доходи скали 121,2 млн доларів.

Він заробив понад 385 млн доларів у Клівленді, Маямі і Лейкерс як найбільш високооплачуваний активний гравець НБА. Ще 900 млн доларів він отримав від інвестування та інших ділових проектів.