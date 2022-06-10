Бех-Романчук: Це моя робота для своєї країни - їм потрібні перемоги у спорті

Марина Бех-Романчук прокоментувала свою перемогу на етапі Діамантової ліги у Римі

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук оцінила свою перемогу з найкращим результатом сезону на етапі Діамантової ліги у Римі в стрибках у довжину.

Про це розповіла сам спортсменка.

"Старт був складним. У мене були певні проблеми з лівою ногою, з розбігом. Відчувала дискомфорт після змагань у Бірмінгемі, не тренувалася в повну силу. Але у секторі з кожним наступним стрибком почувалася краще... Я з України і стрибки у довжину є великою мотивацією для мене, я насолоджуюся цим. Це моя робота для своєї країни, для моїх людей – вони потребують мотивації, їм потрібні перемоги у спорті", – сказала Бех-Романчук.

Нагадаємо, Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла етап Діамантової ліги.