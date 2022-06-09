Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла етап Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук з особистим рекордом сезону стала найкращою в секторі стрибків в довжину на етапі Діамантової ліги у Римі.

Бех-Романчук продемонструвала 6.85 м в п’ятій спробі.

Другою стала німкеня Малайка Мігамбо, третьою - Куанеша Беркс з США.

Діамантова ліга

Рим, Італія

Стрибки в довжину

Жінки

9 червня

1. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6.85 м

2. Малайка Мігамбо (Німеччина) - 6.79 м

3. Куанеша Беркс (США) - 6.77 м

Раніше Рижикова виграла бронзову медаль на етапі Діамантової ліги.