Рижикова виграла бронзову медаль на етапі Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова виграла бронзу у бігу на 400 метрів з бар’єрами на етапі Діамантової ліги в Римі.

Рижикова подолала дистанцію з найкращим власним часом сезону – 54.50 с. Швидшими були тільки нідерландка Бол та представниця Ямайки Расселл.

Це п’ятий поспіль п’єдестал для Рижикової. Інша українка, Вікторія Ткачук з часом 55.37 с стала сьомою.

Діамантова ліга

Рим, Італія

Біг на 400 м з бар’єрами

Жінки

9 червня

1. Фемке Бол (Нідерланди) - 53.02 с

2. Джанів Расселл (Ямайка) - 54.18 с

3. Анна Рижикова (Україна) - 54.50 с...

7. Вікторія Ткачук (Україна) - 55.37 с

Раніше Рижикова здобула срібло на етапі Континентального туру в Нідерландах.