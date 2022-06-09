Рижикова виграла бронзову медаль на етапі Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Анна Рижикова виграла бронзу у бігу на 400 метрів з бар’єрами на етапі Діамантової ліги в Римі.
Рижикова подолала дистанцію з найкращим власним часом сезону – 54.50 с. Швидшими були тільки нідерландка Бол та представниця Ямайки Расселл.
Це п’ятий поспіль п’єдестал для Рижикової. Інша українка, Вікторія Ткачук з часом 55.37 с стала сьомою.
Діамантова ліга
Рим, Італія
Біг на 400 м з бар’єрами
Жінки
9 червня
1. Фемке Бол (Нідерланди) - 53.02 с
2. Джанів Расселл (Ямайка) - 54.18 с
3. Анна Рижикова (Україна) - 54.50 с...
7. Вікторія Ткачук (Україна) - 55.37 с
Раніше Рижикова здобула срібло на етапі Континентального туру в Нідерландах.