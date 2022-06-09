Головне
Збірна України переграла Ірландію у Лізі націй
Вчора 23:41 1059
Рижикова виграла бронзову медаль на етапі Діамантової ліги
Сьогодні 21:56 118
Збірна України зіграє у плей-оф кваліфікації Євро U-21
Сьогодні 21:37 497
Скрипник очолив полтавську Ворсклу
Сьогодні 20:54 241
Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт
Сьогодні 19:40 496
Ірландія - Україна 0:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:10 838
Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:54 1058
Ірландія - Україна 0:1: Як це було
Вчора 23:40 20985
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт
Вчора 23:28 16503
Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй
Вчора 23:11 2517
Прямі трансляції

Рижикова виграла бронзову медаль на етапі Діамантової ліги

Сьогодні 21:56 118 0
Рижикова виграла бронзову медаль на етапі Діамантової ліги
#Анна Рижикова

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова виграла бронзу у бігу на 400 метрів з бар’єрами на етапі Діамантової ліги в Римі.

Рижикова подолала дистанцію з найкращим власним часом сезону – 54.50 с. Швидшими були тільки нідерландка Бол та представниця Ямайки Расселл.

Це п’ятий поспіль п’єдестал для Рижикової. Інша українка, Вікторія Ткачук з часом 55.37 с стала сьомою.

Діамантова ліга
Рим, Італія
Біг на 400 м з бар’єрами
Жінки
9 червня

1. Фемке Бол (Нідерланди) - 53.02 с

2. Джанів Расселл (Ямайка) - 54.18 с

3. Анна Рижикова (Україна) - 54.50 с...

7. Вікторія Ткачук (Україна) - 55.37 с

Раніше Рижикова здобула срібло на етапі Континентального туру в Нідерландах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй 2517
Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй 1058
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт 16503
Циганков неймовірним ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Ірландії ВІДЕО Циганков неймовірним ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Ірландії ВІДЕО 7231
Збірна України переграла Ірландію у Лізі націй Збірна України переграла Ірландію у Лізі націй 1059
Ірландія - Україна 0:1: Як це було Ірландія - Україна 0:1: Як це було 20985
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 244807
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20099
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11511
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 15641
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5509 7
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18932