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Збірна України достроково вийшла у Фінал Чотирьох

Вчора 21:55 304 0
Збірна України переграла волейболістів Данії у Золотій Євролізі
Збірна України достроково вийшла у Фінал Чотирьох

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з волейболу достроково стала переможцем групи у Золотій Євролізі.

У п'ятому матчі українці завдали поразки команди Данії.

Результат України означає, що вона достроково вийшла у Фінал Чотирьох Золотої Євроліги з волейболу. Жодна із команд не зможе зсунути українців з першої позиції. 

Турнірне становище: Україна - 14 очок (після 5-х ігор), Хорватія - 6 (4), Іспанія - 2 (4), Данія - 2 (2).

Золота Євроліга
Груповий раунд, 5 тур
03 червня

Україна - Данія 3:2 (26:24, 15:25, 25:23, 19:25, 15:11)

Раніше збірна України здобула четверту перемогу у Золотій Євролізі.

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