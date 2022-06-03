Збірна України достроково вийшла у Фінал Чотирьох

Збірна України переграла волейболістів Данії у Золотій Євролізі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з волейболу достроково стала переможцем групи у Золотій Євролізі.

У п'ятому матчі українці завдали поразки команди Данії.

Результат України означає, що вона достроково вийшла у Фінал Чотирьох Золотої Євроліги з волейболу. Жодна із команд не зможе зсунути українців з першої позиції.

Турнірне становище: Україна - 14 очок (після 5-х ігор), Хорватія - 6 (4), Іспанія - 2 (4), Данія - 2 (2).

Золота Євроліга

Груповий раунд, 5 тур

03 червня

Україна - Данія 3:2 (26:24, 15:25, 25:23, 19:25, 15:11)

Раніше збірна України здобула четверту перемогу у Золотій Євролізі.