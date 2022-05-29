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Чоловіча збірна України здобула четверту перемогу у Золотій Євролізі

Сьогодні 22:09 95 0
Чоловіча збірна України здобула четверту перемогу у Золотій Євролізі

Джерело - Чемпіон.

Другий матч проти іспанців завершився перемогою для української збірної з волейболу у Золотій Євролізі.

Цього разу підопічним Угіса Крастіньш знадобилося лише три сети.

Вже четвертий матч поспіль найрезультативнішим гравцем поєдинку стає догравальний Олег Плотницький. Цього разу наш капітан набрав 16 очок.

Наступні матчі українська команда проведе вже в Данії. Там 3 та 4 червня о 19:00 за київським часом у місті Гентофте відбудуться ігри проти місцевої збірної. 

Золота Євроліга-2022
Чоловіки
Група В
29 травня

Іспанія - Україна 0:3 (21:25, 19:25, 15:25)

Турнірне становище в групі В:

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