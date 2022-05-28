Гутцайт назвав збитки спортивній інфраструктурі завдані росією

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ворог завдав спортивній інфраструктурі збитків на суму приблизно 110 млн доларів.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Внаслідок бойових дій і ворожих обстрілів повністю зруйновано або пошкоджено понад 70 об’єктів спортивної інфраструктури. Мінмолодьспорту постійно фіксує нові факти руйнувань і збитки, завдані російськими окупантами.

"Ми збираємо дані, вже працює група з відновлення спортивної інфраструктури і загалом спорту після закінчення війни. Вже напрацьовуємо, що доведеться відновити, що побудувати, які умови маємо створити для спортсменів. Планів багато, бо необхідно зберегти спорт вищих досягнень, щоб Україна була конкурентоспроможною на Олімпійських іграх не тільки у 2024 році, а й у 2028 та всіх подальших", – розповів Гутцайт.