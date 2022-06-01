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Четверо українок виступлять на етапі Діамантової ліги у Рабаті

Сьогодні 16:28 174 0
Турнір відбудеться 5 червня
Четверо українок виступлять на етапі Діамантової ліги у Рабаті
Фото - gettyimages
#Діамантова ліга

Джерело - Чемпіон.

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Марина Килипко виступлять на четвертому етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті.

Магучіх, Левченко та Геращенко змагатимуться у стрибках у висоту. У змаганнях також візьмуть участь срібна призерка Олімпіади-2020 Нікола Макдермотт та срібна призерка ЧС в приміщенні-2022 року Елеанор Паттерсон із Австралії.

Килипко виступить у стрибках із жердиною. Для неї це буде друге змагання сезону та другий виступ на "Діамантовій лізі" в кар’єрі.

Конкурентками Килипко стануть переможниця ОІ-2020 Кеті Наджеотт із США, бронзова призерка Токіо Холлі Бредшоу із Великої Британії, чемпіонка ЧС-2022 в приміщенні Сенді Морріс із США.

Змагання відбудуться 5 червня.

Нагадаємо, Магучіх виграла етап Діамантової ліги.

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