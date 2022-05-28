Магучіх виграла етап Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.
Жіночі стрибки у висоту дебютували у новому сезоні Діамантової ліги.
На етап Діамантової ліги в Юджині були заявлені одразу три українські висотниці - Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.
Ярослава Магучіх взяла висоту 2 метри й виграла золоту медаль. Срібну нагороду виборола американка Вашті Каннінгем, а замкнула трійку призерок Надія Дубовицька із Казахстану.
Діамантова ліга
Юджин, США
Стрибки у висоту (жінки)
28 травня
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.00 м
2. Вашті Каннінгем (США) - 1.93 м
3. Надєжда Дубовицька (Узбекистан) - 1.93 м
4. Ірина Геращенко (Україна) - 1.90 м
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7. Юлія Левченко (Україна) - 1.80 м