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Магучіх виграла етап Діамантової ліги

Сьогодні 09:44 142 0
Українка взяла висоту 2 метри
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Фото - gettyimages
#Діамантова ліга, #Ірина Геращенко, #Юлія Левченко, #Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Жіночі стрибки у висоту дебютували у новому сезоні Діамантової ліги.

На етап Діамантової ліги в Юджині були заявлені одразу три українські висотниці - Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Ярослава Магучіх взяла висоту 2 метри й виграла золоту медаль. Срібну нагороду виборола американка Вашті Каннінгем, а замкнула трійку призерок Надія Дубовицька із Казахстану.

Діамантова ліга
Юджин, США
Стрибки у висоту (жінки)
28 травня
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.00 м
2. Вашті Каннінгем (США) - 1.93 м
3. Надєжда Дубовицька (Узбекистан) - 1.93 м
4. Ірина Геращенко (Україна) - 1.90 м
...
7. Юлія Левченко (Україна) - 1.80 м
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