Магучіх виграла етап Діамантової ліги

Українка взяла висоту 2 метри

Джерело - Чемпіон.

Жіночі стрибки у висоту дебютували у новому сезоні Діамантової ліги.

На етап Діамантової ліги в Юджині були заявлені одразу три українські висотниці - Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Ярослава Магучіх взяла висоту 2 метри й виграла золоту медаль. Срібну нагороду виборола американка Вашті Каннінгем, а замкнула трійку призерок Надія Дубовицька із Казахстану.

Діамантова ліга

Юджин, США

Стрибки у висоту (жінки)

28 травня

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.00 м

2. Вашті Каннінгем (США) - 1.93 м

3. Надєжда Дубовицька (Узбекистан) - 1.93 м

4. Ірина Геращенко (Україна) - 1.90 м

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7. Юлія Левченко (Україна) - 1.80 м