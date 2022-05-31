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Українські шпажисти вибороли срібло молодіжного чемпіонату Європи з фехтування

Сьогодні 19:40 160 0
Друга медаль для України
Українські шпажисти вибороли срібло молодіжного чемпіонату Європи з фехтування

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завоювала другу медаль на молодіжному чемпіонаті Європи з фехтування серед спортсменів до 23 років, що триває у столиці Естонії Таллінні.

Українські шпажисти Нікіта Кошман, Андрій Деркач, Віталій Свистіль та Андрій Опанасенко у фіналі поступилися збірній Франції (33:45).

На шляху до фіналу в першому раунді "синьо-жовті" перемогли в Іспанії (45:32), у чвертьфіналі були сильнішими за Польщу (43:33), а у півфіналі здолали Австрію з рахунком 45:35.

Раніше росіянина Позднякова усунули з поста президента Євроконфедерації фехтування.

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