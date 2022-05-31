Росіянина Позднякова усунули з поста президента Євроконфедерації фехтування

Росіянин очолював EFC упродовж шести років.

Європейська конфедерація фехтування (EFC) усунула від посади президента росіянина Станіслава Позднякова.

Про це вже колишній очільник організації, а також голова Олімпійського комітету Росії (ОКР), повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Таке рішення EFC ухвалила під час позачергового конгресу, де більшість проголосувала за дострокове припинення повноважень Позднякова, який очолював EFC упродовж шести років.

"Печально, що істерика в Європі призвела до "культури скасування" всього російського, навіть у такому благородному виді спорту, як фехтування. За дуже короткий період подібних атак зазнали набагато видатніші мої співвітчизники, які також не захотіли "скасувати" Росію в собі... Бажаю всім спортсменам і тренерам континенту міцного сибірського здоров'я та видатних спортивних результатів", - відреагував Поздняков.

Раніше, EFC оголосила недовіру Позднякову в зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.