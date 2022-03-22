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Росіянину, який очолював європейську федерацію, повідомили про недовіру

Сьогодні 16:59 268 0
Станіслав Поздняков з 2016 року займає посаду президента Європейської конфедерації фехтування
Росіянину, який очолював європейську федерацію, повідомили про недовіру

Джерело - Чемпіон.

Президенту Європейської конфедерації фехтування Станіславу Поднякову висловили недовіру.

"Виконком Європейської конфедерації фехтування (ЄКФ) повідомив росіянину Станіславу Поднякову про недовіру через “перебування в конфлікті інтересів, нехтування деякими рішеннями виконкому та порушення політики безпеки Європейської конфедерації фехтування”, - розповіла Максиму Розенко відповідальний секретар Національної Федерації фехтування України Олена Шевчук. 

Станіслав Поздняков є полковником Військових сил РФ, з 2018 року займає посаду президента Олімпійського комітету росії, був членом фракції “едина росія”. 

Нагадаємо, редакція Чемпіона закликала спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії.   

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