Росіянину, який очолював європейську федерацію, повідомили про недовіру

Станіслав Поздняков з 2016 року займає посаду президента Європейської конфедерації фехтування

Джерело - Чемпіон.

Президенту Європейської конфедерації фехтування Станіславу Поднякову висловили недовіру.

"Виконком Європейської конфедерації фехтування (ЄКФ) повідомив росіянину Станіславу Поднякову про недовіру через “перебування в конфлікті інтересів, нехтування деякими рішеннями виконкому та порушення політики безпеки Європейської конфедерації фехтування”, - розповіла Максиму Розенко відповідальний секретар Національної Федерації фехтування України Олена Шевчук.

Станіслав Поздняков є полковником Військових сил РФ, з 2018 року займає посаду президента Олімпійського комітету росії, був членом фракції “едина росія”.

Нагадаємо, редакція Чемпіона закликала спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії.