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Магучіх: 2 метри - хороший результат для відкриття сезону

Сьогодні 12:25 220 0
Ярослава Магучіх прокоментувала перемогу на етапі Діамантової ліги
Магучіх: 2 метри - хороший результат для відкриття сезону
Фото - gettyimages
#Діамантова ліга, #Ярослава Магучіх

Джерело - suspilne.media.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх оцінила свою перемогу на етапі Діамантової ліги в Юджині. 

Про це розповіла сама спортсменка.

"Стрибки були фантастичними. Я рада виступити на цьому стадіоні, бо в липні тут пройде чемпіонат світу, буду рада повернутися на нього. Мені подобаються глядачі, вони дуже підтримують. Я планувала відкрити сезон, адже засумувала за змаганнями, цими відчуттями, цим задоволенням. Думаю, що 2 метри - хороший результат для відкриття сезону, сподіваюся, далі стрибатиму більше, ніж два метри", - розповіла Магучіх.

Нагадаємо, Магучіх виграла етап Діамантової ліги.

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