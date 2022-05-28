Магучіх: 2 метри - хороший результат для відкриття сезону

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх оцінила свою перемогу на етапі Діамантової ліги в Юджині.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Стрибки були фантастичними. Я рада виступити на цьому стадіоні, бо в липні тут пройде чемпіонат світу, буду рада повернутися на нього. Мені подобаються глядачі, вони дуже підтримують. Я планувала відкрити сезон, адже засумувала за змаганнями, цими відчуттями, цим задоволенням. Думаю, що 2 метри - хороший результат для відкриття сезону, сподіваюся, далі стрибатиму більше, ніж два метри", - розповіла Магучіх.