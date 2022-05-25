Чоловіча збірна України обіграла хорватів на старті Золотої Євроліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 травня, чоловіча збірна України з волейболу розпочала боротьбу за Фінал чотирьох Золотої Євроліги-2022.
Першим суперником стала збірна Хорватії. Українські волейболісти перемогли з рахунком 3:1.
Найкращим у складі збірної України став капітан нашої команди Олег Плотницький. На його рахунку 17 очок.
Завтра, 26 травня, о 20:30 за київським часом відбудеться другий матч проти збірної Хорватії.
Золота Євроліга-2022
Чоловіки
Група В
25 травня
Хорватія - Україна 1:3 (15:25, 20:25, 25:21, 22:25)
Раніше українки здобули першу перемогу на Золотій Євролізі-2022.