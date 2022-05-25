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Чоловіча збірна України обіграла хорватів на старті Золотої Євроліги

Вчора 23:39 151 0
Найкращим у складі збірної України став Плотницький
Чоловіча збірна України обіграла хорватів на старті Золотої Євроліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 травня, чоловіча збірна України з волейболу розпочала боротьбу за Фінал чотирьох Золотої Євроліги-2022.

Першим суперником стала збірна Хорватії. Українські волейболісти перемогли з рахунком 3:1.

Найкращим у складі збірної України став капітан нашої команди Олег Плотницький. На його рахунку 17 очок.

Завтра, 26 травня, о 20:30 за київським часом відбудеться другий матч проти збірної Хорватії.

Золота Євроліга-2022
Чоловіки
Група В 
25 травня

Хорватія - Україна 1:3 (15:25, 20:25, 25:21, 22:25)

Раніше українки здобули першу перемогу на Золотій Євролізі-2022.

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