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Українки здобули першу перемогу на Золотій Євролізі-2022

Сьогодні 19:39 118 0
Українки здобули першу перемогу на Золотій Євролізі-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 травня, відбувся другий матч групового етапу жіночої Золотої Євроліги-2022.

Болгарський спеціаліст Іван Петков зробив чудову роботу над помилками разом зі своєю командою та довів, що вчорашня поразка (2:3) була випадковістю.

Сьогодні волейболістки збірної України впевнено реваншувалися, перемігши команду Румунії з рахунком 3:1.

Наступний матч наша команда проведе 2 червня у місті Будапешт (Угорщина). Там українки зіграють проти збірної Угорщини.

Золота Євроліга-2022
Жінки
Група С
25 травня

Україна - Румунія 3:1 (25:13, 20:25, 25:20, 25:19)

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