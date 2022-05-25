Українки здобули першу перемогу на Золотій Євролізі-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 травня, відбувся другий матч групового етапу жіночої Золотої Євроліги-2022.

Болгарський спеціаліст Іван Петков зробив чудову роботу над помилками разом зі своєю командою та довів, що вчорашня поразка (2:3) була випадковістю.

Сьогодні волейболістки збірної України впевнено реваншувалися, перемігши команду Румунії з рахунком 3:1.

Наступний матч наша команда проведе 2 червня у місті Будапешт (Угорщина). Там українки зіграють проти збірної Угорщини.

Золота Євроліга-2022

Жінки

Група С

25 травня

Україна - Румунія 3:1 (25:13, 20:25, 25:20, 25:19)