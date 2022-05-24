Українські волейболістки програли у п'яти сетах

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 травня, жіноча збірна України провела стартовий поєдинок у груповому раунді Золотої Євроліги-2022.

Українські волейболістки у п'яти сетах поступилися команді Румунії.

Найрезультативнішим гравцем у складі української команди стала Олександра Міленко. Нападниця набрала 24 очки.

Завтра, 25 травня, підопічні Івана Петкова проведуть ще один поєдинок проти збірної Румунії. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

У середу в боротьбу за Фінал чотирьох Золотої Євроліги-2022 також вступає і чоловіча збірна України. На них чекає матч проти представників Хорватії. Матч розпочнеться о 20:30.

Золота Євроліга-2022

Жінки

Група С

24 травня

Румунія - Україна 3:2 (25:15, 22:25, 19:25, 25:21, 15:12)