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Троє українок виступлять на етапі Діамантової ліги у Бірмінгемі

Сьогодні 19:15 247 0
Турнір відбудеться 21 травня
Троє українок виступлять на етапі Діамантової ліги у Бірмінгемі
Фото - gettyimages
#Марина Бех-Романчук, #Діамантова ліга, #Ткачук, #Анна Рижикова

Джерело - suspilne.media.

Українські легкоатлетки Марина Бех-Романчук, Анна Рижикова та Вікторія Ткачук виступлять на етапі Діамантової ліги у британському Бірмінгемі.

Бех-Романчук виступить у стрибках у довжину. На першому етапі вона дебютувала в потрійному стрибку та здобула срібло.

Рижикова та Ткачук візьмуть участь 400-метрівці з бар’єрами. Для Анни та Вікторії це будуть перші міжнародні змагання в 2022 році. 

Другий етап найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики Діамантової ліги відбудеться у британському Бірмінгемі. Програма етапу складається з 16 дисциплін, які пройдуть упродовж одного змагального дня - у суботу, 21 травня.

Раніше Бех-Романчук виграла срібло у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги.

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