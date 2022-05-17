Троє українок виступлять на етапі Діамантової ліги у Бірмінгемі

Турнір відбудеться 21 травня

Українські легкоатлетки Марина Бех-Романчук, Анна Рижикова та Вікторія Ткачук виступлять на етапі Діамантової ліги у британському Бірмінгемі.

Бех-Романчук виступить у стрибках у довжину. На першому етапі вона дебютувала в потрійному стрибку та здобула срібло.

Рижикова та Ткачук візьмуть участь 400-метрівці з бар’єрами. Для Анни та Вікторії це будуть перші міжнародні змагання в 2022 році.

Другий етап найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики Діамантової ліги відбудеться у британському Бірмінгемі. Програма етапу складається з 16 дисциплін, які пройдуть упродовж одного змагального дня - у суботу, 21 травня.

Раніше Бех-Романчук виграла срібло у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги.