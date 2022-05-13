Бех-Романчук виграла срібло у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль етапу Діамантової ліги у потрійному стрибку.

Українка продемонструвала результат 14 метрів 73 сантиметри у 5 спробі.

Золото виграла представниця Ямайки Шаніка Рікеттс з найкращим результатом сезону у світі - 14.83. Бронза дісталася Теї Лафонд з Домініки (14.46)

Варто зазначити, що Бех-Романчук змагалася у потрійному стрибку, а не у своїй звичній дисципліні - стрибках у довжину.

Це дебютний виступ українки у цій дисципліні на етапі Діамантової ліги.