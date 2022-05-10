Гоза - абсолютний чемпіон світу серед юніорів

20-річний важкоатлет уперше став чемпіоном світу.

Джерело - Чемпіон.

У грецькому Іракліоні на юніорському чемпіонаті світу українець Богдан Гоза переміг у ваговій категорії до 109 кг.

Гоза в ривку показав результат 195 кг, який є юніорським світовим рекордом. Також українець став першим у поштовху (215 кг) і забрав золоту медаль за суму двох вправ (410 кг).

Срібло та бронзу здобули представники Іраку Аммар Рубаяві Алі - 359 кг (168+191) та Колумбії Гранья Бонілла - 355 кг (160+195).

Раніше збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики.