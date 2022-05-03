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Збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики

Сьогодні 18:13 335 0
Українка виборола дебютні юніорські медалі на рівні чемпіонатів світу.
Збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики
#Світлана Самуляк

Джерело - suspilne.media.

Збірна України розпочала участь у чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів, що триває в грецькому Геракліоні.

У другий день змагань 18-річна Світлана Самуляк (55 кг) принесла команді першу медаль чемпіонату.

Самуляк показала другий результат у ривку, подужавши 89 кг у третій спробі. Українка поступилася лише чинній віцечемпіонці, бельгійці Ніні Стеркс, яка взяла 93 кг. Третій результат показала узбекистанка Джаміла Панфілова.

У поштвоху Самуляк стала п'ятою: після вдалої спроби на сотні 103 кг підкорилися лише з другого разу. Таку ж вагу взяла Джуліана Кларіса, проте індонезійка зробила це з першої спроби, тому й завершила цей вид програми з малою "бронзою". Лідерками в цьому сегменті були Стеркс (111 кг) та американка Лейла Кук (106 кг).

Проте хороший результат у ривку дозволив Самуляк здобути ще й велику медаль, тобто за сумою двох видів змагань. Україна виборола "срібло", підкоривши загалом 192 кг. Чемпіонкою світу стала Стеркс із 204 кг, а на "бронзовій" сходинці зупинилася Панфілова зі 186 кг.

Нагадаємо, російські окупанти вбили чемпіонку України.

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