Україна виборола ще шість медалей на Дефлімпіаді

Найуспішнішим видом цього дня для українців стало плавання

Джерело - Чемпіон.

Збірна України продовжує участь у літній Дефлімпіаді-2021 (спортивні змагання людей з порушеннями слуху), що відбуваються у бразильському місті Кашіас-ду-Сул.

У шостий день змагання наші спортсмени зуміли завоювати шість медалей (по дві золоті, срібні та бронзові) у трьох видах спорту - плавання, спортивне орієнтування та кульова стрілянина.

Найбільше нагород вибороли наші плавці - чотири. Олексій Коломієць став переможцем у дистанції 200 м брасом, а його співвітчизник Владислав Гриценко у цій же дисципліні став другим.

Порадувала і жіноча команда - Аніта Махнік взяла бронзу у комплексі на 400 м, а також разом із Валерією Вернибою, Іриною Терещенко та Дар'єю Тарасенко завоювали срібло в естафеті 4х100 м.

Ще одне золото у скарбничку України принесла наша команда зі спортивного орієнтування, а також Олександр Костик та Віолетта Ликова взяли бронзу у кульовій стрільбі.

Усі медалі України у шостий день Дефлімпіади:

Золото:

Яна Мельник, Дмитро Левін, Дмитро Плахотник та Ганна Андросович (спортивне орієнтування, спринт, мікст);

Олексій Коломієць (плавання, 200 м, брас).

Срібло:

Владислав Гриценко (плавання, 200 м, брас);

Валерія Верниба, Ірина Терещенко, Аніта Махнік та Дар'я Тарасенко (плавання, естафета 4х100 м, комплекс).

Бронза:

Олександр Костик та Віолетта Ликова (кульова стрілянина, пневматична гвинтівка, 10 м, мікст);

Аніта Махнік (плавання, 400 м, комплекс).

За підсумками шести днів змагань, наша команда утримує абсолютне лідерство як за загальною кількістю нагород, так і за місцем у заліку. На рахунку України 64 медалі, з яких 31 - золота.

Мало того, Україна покращила власний рекорд щодо кількості завойованих золотих медалей.