Україна виборола ще шість медалей на Дефлімпіаді

Джерело - Чемпіон.
Збірна України продовжує участь у літній Дефлімпіаді-2021 (спортивні змагання людей з порушеннями слуху), що відбуваються у бразильському місті Кашіас-ду-Сул.
У шостий день змагання наші спортсмени зуміли завоювати шість медалей (по дві золоті, срібні та бронзові) у трьох видах спорту - плавання, спортивне орієнтування та кульова стрілянина.
Найбільше нагород вибороли наші плавці - чотири. Олексій Коломієць став переможцем у дистанції 200 м брасом, а його співвітчизник Владислав Гриценко у цій же дисципліні став другим.
Порадувала і жіноча команда - Аніта Махнік взяла бронзу у комплексі на 400 м, а також разом із Валерією Вернибою, Іриною Терещенко та Дар'єю Тарасенко завоювали срібло в естафеті 4х100 м.
Ще одне золото у скарбничку України принесла наша команда зі спортивного орієнтування, а також Олександр Костик та Віолетта Ликова взяли бронзу у кульовій стрільбі.
Усі медалі України у шостий день Дефлімпіади:
Золото:
Яна Мельник, Дмитро Левін, Дмитро Плахотник та Ганна Андросович (спортивне орієнтування, спринт, мікст);
Олексій Коломієць (плавання, 200 м, брас).
Срібло:
Владислав Гриценко (плавання, 200 м, брас);
Валерія Верниба, Ірина Терещенко, Аніта Махнік та Дар'я Тарасенко (плавання, естафета 4х100 м, комплекс).
Бронза:
Олександр Костик та Віолетта Ликова (кульова стрілянина, пневматична гвинтівка, 10 м, мікст);
Аніта Махнік (плавання, 400 м, комплекс).
За підсумками шести днів змагань, наша команда утримує абсолютне лідерство як за загальною кількістю нагород, так і за місцем у заліку. На рахунку України 64 медалі, з яких 31 - золота.
Мало того, Україна покращила власний рекорд щодо кількості завойованих золотих медалей.