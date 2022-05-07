Україна встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді

Українці перевершили попереднє досягнення на вісім медалей

Джерело - Чемпіон.

Україна встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород на Дефлімпійських іграх-2021, які відбуваються у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

За п’ять змагальних днів українці завоювали 58 медалей, серед яких 29 золотих, 13 срібних та 16 бронзових.

Попередній рекорд України за кількістю золотих нагород - 21 медаль. Це досягнення українці повторювали у 2005, 2013 і 2017 роках.

Україна продовжує лідирувати в командному заліку.

Відзначимо, що сьогодні українці здобули 12 медалей.

На Дефлімпіаді виступають 170 українських спортсменів у 16 видах спорту. Ігри відбуваються з 1 по 15 травня. Дефлімпіада - це спортивні змагання серед людей з порушенням слуху.