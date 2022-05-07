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Україна здобула 12 медалей у п’ятий день Дефлімпіади

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В активі українців - 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди
Україна здобула 12 медалей у п’ятий день Дефлімпіади

Джерело - Чемпіон.

У бразильському Кашіас-ду-Сулі продовжуються Дефлімпійські ігри-2021.

Про це повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

За підсумками четвертого змагального дня українська збірна виборола 12 медалей в п’яти видах спорту - настільному тенісі, плаванні, кульовій стрільбі, велоспорті та спортивному орієнтуванню.

В активі українців - 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди. 

Золото у велоспорті завоювала Єлисавета Топчанюк (шосейна гонка), Назар Левицький (чоловіки) та Ганна Федосеєва (жінки) у спортивному орієнтуванні. Жіноча та чоловіча команди з настільного тенісу також здобули перемогу.

Срібло в спортивному орієнтуванні в Дмитра Плахотніка та Ганни Андросович, кульова стрільба – Олексій Лазебник (10 м, пневматичний пістолет), плавання – змішана естафета 4х100 м.

Бронза в спортивному орієнтуванні в Дмитра Левіна та Яни Мельник, у плаванні - у Владислава Кремлякова (50 м, спина).

Україна продовжує лідирувати у командному заліку. Усього українці завоювали 58 нагород.

Нагадаємо, що Дефлімпіада - спортивні змагання серед людей з порушенням слуху. На Дефлімпіаді виступлять 170 українських спортсменів у 16 видах спорту.

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