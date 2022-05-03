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11-річна українка стала чемпіонкою світу зі швидких шахів

Сьогодні 18:44 286 0
Перше місце на змаганнях українка виборола у грецькому Родосі
11-річна українка стала чемпіонкою світу зі швидких шахів
#Анастасія Гнатишин

Джерело - Чемпіон.

11-річна українка Анастасія Гнатишин вперше у своїй кар’єрі стала чемпіонкою світу зі швидких шахів серед юнаків та кадетів.

Про це повідомляє управління спорту Львова.

На Чемпіонаті світу на грецькому Родосі Анастасія виступала у категорії дівчат до 12 років, де набрала 8,5 очок з 9-ти можливих і за додатковими показниками випередила представницю Польщі. 

11-річна спортсменка уже неодноразово була призеркою чемпіонатів Європи, а чемпіонат світу виграла вперше.

Раніше повідомлялося, що сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів.

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