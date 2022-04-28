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Російські окупанти вбили чемпіонку України

Вчора 22:24 1633 0
Російські окупанти вбили чемпіонку України

Джерело - Чемпіон.

14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова загинула у Маріуполі від обстрілу російських окупантів. 

Про це повідомляє пресслужба Управління фізичної культури та спорту ДонОДА.

Разом із юною спортсменкою у місті загинула і її мати.

Перегудова була вихованою Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого професійного коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки. У 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної України.

У 2021 році Аліна здобула золоту медаль на чемпіонаті України U17 у ваговій категорії до 40 кг.

У вересні минулого року Перегудову за високі досягнення було нагороджено почесною грамотою відділення Національного олімпійського комітету в Донецькій області.

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