Російські окупанти вбили чемпіонку України

Джерело - Чемпіон.

14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова загинула у Маріуполі від обстрілу російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Управління фізичної культури та спорту ДонОДА.

Разом із юною спортсменкою у місті загинула і її мати.

Перегудова була вихованою Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого професійного коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки. У 14 років входила до складу спортсменів-кандидатів збірної України.

У 2021 році Аліна здобула золоту медаль на чемпіонаті України U17 у ваговій категорії до 40 кг.

У вересні минулого року Перегудову за високі досягнення було нагороджено почесною грамотою відділення Національного олімпійського комітету в Донецькій області.