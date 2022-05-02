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Пол: Конор не вигравав бої вже 5 років

Сьогодні 14:44 197 0
Американець готовий протистояти ірландцю
Пол: Конор не вигравав бої вже 5 років
#Конор Мак-Грегор, #Джейк Пол

Джерело - BoxingScene.

Відеоблогер Джейк Пол готовий провести двобій проти колишнього подвійного чемпіона UFC Конора Мак-Грегора.

Про це розповів сам блогер.

"Звісно, Конор дивився бій Тейлор - Серрано, щоб підтримати Кеті. Ми з ним трохи пожартували. Йому завжди є що сказати, але нема де. Конор не вигравав бої вже 5 років. Вайт володіє ним, а я дав можливість Кеті заробити великі гроші. Тому я - герой Конора".

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"Він недостатньо високий, щоб кататися на американських гірках. Мені його шкода. Він продовжує кидатися на мене. Одного разу ми з ним все вирішимо", - сказав Пол.

Раніше американський блогер викликав на бій Тайсона.

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