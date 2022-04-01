Американський блогер викликав на бій Тайсона

Залишилось почекати відповіді Майка

Джерело - Talk Sport.

Американський блогер і актор Джейк Пол, який також відомий своїми виступами в боксі, бажає провести бій з абсолютним чемпіоном світу з боксу у важкій ваговій категорії Майком Тайсоном.

Про це заявив сам Пол.

"Я б точно побився з Майком Тайсоном. Думка про цей бій не дає мені спокою, тому що ця подія вартістю $200-300 млн. Майк Тайсон, братан, якщо ти дивишся цей подкаст, давай повеселимося. Нова школа проти старої школи. Я гадаю, це те, що фанати хотіли б побачити зараз", - зазначив Пол.

У 2020 році Джейк почав проводити поєдинки за правилами боксу слідом за своїм братом Логаном. У своєму першому поєдинку проти блогера Алі Есона Гіба Джейк зміг виграти в опонента нокаутом.