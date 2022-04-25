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В UFC назвали терміни повернення Мак-Грегора

Сьогодні 13:14 50 0
Дейна Вайт прокоментував повернення Мак-Грегора
В UFC назвали терміни повернення Мак-Грегора
Фото - gettyimages
#UFC, #Вайт, #Конор Мак-Грегор

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор може повернутися в октагон восени.

Про це розповів президент UFC Дейна Вайт.

"Зараз я не маю нічого для нього, тому що він не готовий, а до літа вся картина може змінитися.

Подивимося, коли він реально готовий битися. Коли лікар дасть йому 100-відсотковий дозвіл, ми почнемо шукати йому можливих суперників.

Якщо все піде добре, то ми розраховуємо на ранню осінь. Якщо його нога заживе правильно і він отримає дозвіл повноцінно тренуватися, тоді, можливо, він повернеться на початку осені", – сказав Вайт.

Раніше Мак-Грегор зламав ніс відомому італійському діджею.

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