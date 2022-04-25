В UFC назвали терміни повернення Мак-Грегора

Джерело - tribuna.com.
Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор може повернутися в октагон восени.
Про це розповів президент UFC Дейна Вайт.
"Зараз я не маю нічого для нього, тому що він не готовий, а до літа вся картина може змінитися.
Подивимося, коли він реально готовий битися. Коли лікар дасть йому 100-відсотковий дозвіл, ми почнемо шукати йому можливих суперників.
Якщо все піде добре, то ми розраховуємо на ранню осінь. Якщо його нога заживе правильно і він отримає дозвіл повноцінно тренуватися, тоді, можливо, він повернеться на початку осені", – сказав Вайт.