Ірландський боєць сильно скучив за поєдинками

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор вдруге напав на представника шоу-бізнесу. Цього разу дісталося італійському діджею Франческо Факкінетті.

Про це повідомляє MMA Mania.

Франческо Факкінетті, який в Італії відомий як співак і телеведучий, заявив, що Мак-Грегор вдарив його по обличчю в нічному клубі. За словами діджея, внаслідок удару Конора у нього зламаний ніс.

Повідомляється, що інцидент стався через декілька годин після хрещення сина МакГрегора у Ватикані.

Факкінетті переконує, що свідками нападу Конора стали близько десяти людей. Італієць заявив, що ірландець напав без причини.

"О 2:30 ночі на мене напав містер Мак-Грегор. Дуже знаменитий боєць вдарив мене кулаком у рот, зламав ніс на очах у десяти свідків, його друзів і охоронців. Він напав на мене без будь-якої мотивації", - заявив діджей.

Франческо розповів, що до бійки нормально спілкувався з бійцем UFC. Тепер же італієць називає Конора небезпечною людиною.

"Ми розмовляли понад дві години, і нам теж було весело разом. Я б міг заткнутися і нікому нічого не говорити, але я повинен розповісти, що ця людина жорстока й небезпечна", - зазначив телеведучий.

Співак заявив, що подасть на Конора Макгрегора до суду.

"Я випадково отримав удар - такий удар може дістатися будь-кому: моїм друзям, дружині, знайомим. Ось чому я вирішив подати до суду на Конора Мак-Грегора", - додав Факкінетті.

На завершення, Вільма дружина діджея, заявила, що Мак-Грегор перебувати в Італії до 26 жовтня. Вона закликала фанатів не підходити та не брати автографів у Мак-Грегора.

У своєму інстаграмі Факкінетті показав наслідки ймовірного удару від Мак-Грегора. У співака розбита губа.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua