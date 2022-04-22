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Бубка подякував МОК за підтримку під час війни

Сьогодні 20:44 163 0
Президент НОК висловився до Міжнародного олімпійського комітету
Бубка подякував МОК за підтримку під час війни
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - НОК України.

МОК підтримує санкції проти будь-якого представника Олімпійського співтовариства, який підтримує війну.

Про це повідомляє НОК України.

Президент МОК Томас Бах, Міністр молоді та спорту України Вадим  Гутцайт та президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка на зустрічі у штаб-квартирі МОК в Лозані обговорили заклики до подальших санкцій проти рф та білорусі у спортивному секторі.

"Дякую за всі ваші повідомлення та дзвінки підтримки з усього світу. Україна вдячна за те, що МОК виявляє повну солідарність, а його оперативна група підтримує контакти з НОК України для координації допомоги. Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти", - сказав Бубка.

Раніше Бубка завітав на базу олімпійців у Конча-Заспі.

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