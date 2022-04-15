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Беленюк: Я не отримав від Бубки чіткої відповіді щодо війни в Україні

Сьогодні 11:33 170 0
Український борець - про голову НОК України
Беленюк: Я не отримав від Бубки чіткої відповіді щодо війни в Україні
#Жан Беленюк, #Сергій Бубка

Джерело - Чемпіон.

Президент НОК України Сергій Бубка не зміг визначитися із своєю позицією щодо війни України проти росії.

Про це розповів олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк.

"Я задав питання Сергію Назаровичу Бубці про те, яка його особиста позиція з приводу того, що коїться в нашій країні. Чи готовий він назвати Росію агресором і займати принципову жорстку позицію по відношенню Росії в контексті спорту та залучення її в міжнародний спорт?".

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"На що я не отримав конкретної відповіді, а отримав відповідь, що, по-суті, закінчувалася проробленою роботою на дату 28 лютого, коли МОК надав рекомендації до міжнародних федерацій, щоб вони відсторонили російських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях", - розповів Беленюк.

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