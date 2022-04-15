Беленюк: Я не отримав від Бубки чіткої відповіді щодо війни в Україні

Український борець - про голову НОК України

Джерело - Чемпіон.

Президент НОК України Сергій Бубка не зміг визначитися із своєю позицією щодо війни України проти росії.

Про це розповів олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк.

"Я задав питання Сергію Назаровичу Бубці про те, яка його особиста позиція з приводу того, що коїться в нашій країні. Чи готовий він назвати Росію агресором і займати принципову жорстку позицію по відношенню Росії в контексті спорту та залучення її в міжнародний спорт?".

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