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Збірна України візьме участь в Іграх нескорених

Сьогодні 16:30 93 0
Україну представлятимуть 19 спортсменів.

Джерело - suspilne.media.

Збірна України візьме участь в Іграх нескорених, які відбудуться в нідерландській Гаазі з 16 по 22 квітня.

Україну представлятимуть 19 спортсменів.

Для української команди ці Ігри стануть третіми в історії. Змагання мали відбутися в 2020 році, але були перенесені через пандемію коронавірусу.

Ігри нескорених було започатковано в 2014 році у Великій Британії. До програми Ігор входять стрільба з лука, легка атлетика, веслування на тренажерах, паверліфтинг, велошосе, волейбол сидячи, плавання, баскетбол, реґбі на візках та змагання з водіння.

Нагадаємо, що 6 квітня загинув ветеран і тренер команди зі стрільби з лука, срібний призер Ігор нескорених Дмитро Сидорук.

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