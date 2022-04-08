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Гутцайт: Багато спортсменів боронять Україну

Сьогодні 12:25 95 0
Вадим Гутцайт прокоментував участь спортсменів у захисті України від московії
Гутцайт: Багато спортсменів боронять Україну
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени зі зброєю в руках захищають країну від російських окупантів.

Про це розповів міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

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"Хочу зазначити, що реально багато людей, наших спортсменів, які боронять, які, на жаль… Ми їх втрачаємо, їх вбивають. Ми це знаємо.

Багато спортсменів, ми дізнаємося потім, коли ми їх вже втрачаємо, що вони йшли боронити нашу країну. Я вважаю, що це вибір кожної людини, йти і боронити свою державу. Я дуже підтримую цих людей. Вони це роблять тихо, вони просто йдуть і боронять свою країну.

Я прізвище не пам’ятаю, але знаю, що і в Бучі нашого тренера було в залі вбито (дитячий тренер з боксу Олексій Джунківський був розстріляний російськими військами в Ірпені). Ми знаємо, що багато молодих хлопців, на жаль, ми втратили", – розповів Гутцайт.

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