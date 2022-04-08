Історичне досягнення Юліана Бойко

Перший професійний снукерист в історії України – 16-річний киянин Юліан Бойко – вперше в кар'єрі здобув перемогу в матчі чемпіонату світу та вийшов до другого раунду кваліфікації.

Для Бойка чемпіонат світу, що триває в англійському Шеффілді, став третім у кар'єрі. Попередні два роки поспіль українець вибував у першому раунді кваліфікації, проте цього разу йому вдалося подолати стартовий раунд.

У першому матчі проти кіпріота Майкла Ґеорґіу Юліан упевнено повів 4:1. Суперник зміг відігратися й зрівняти до 4:4, проте українець повернув лідерство й здобув перемогу з рахунком 6:4. Причому зробив це, оформивши сенчурі-брейк, або сотенний брейк, набравши рівно 100 очок в останньому, 10-му, фреймі.

Раніше 12-річний український більярдист сенсаційно переграв чемпіона світу з Росії та виграв турнір.