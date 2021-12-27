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12-річний український більярдист сенсаційно переграв чемпіона світу з Росії та виграв турнір

Сьогодні 09:55 393 0
Юний більярдист із Шепетівки переміг у семи матчах поспіль та несподівано став переможцем турніру.
12-річний український більярдист сенсаційно переграв чемпіона світу з Росії та виграв турнір

Джерело - 24tv.

12-річний український більярдист Михайло Ларков сенсаційно виграв у Києві другий етап найпрестижнішої української серії турнірів – Кубка Української більярдної асоціації (УБА).

Юний більярдист із Шепетівки переміг у семи матчах поспіль та несподівано став переможцем турнір

У п'ятигодинному фіналі Михайло Ларков виграв у 19-річного Іллі Непейпіво з Полтави з рахунком 10:7 та став переможцем найбільшого турніру у своїй кар'єрі.

Відзначимо, що на стадії 1/8 фіналу Михайло Ларков обіграв росіянина Іосіфа Абрамова, дворазового чемпіона світу серед дорослих.

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