Чемпіон Європи втратив у Маріуполі бабусю та дідуся

Джерело - tribuna.com.
В українського гімнаста Ігоря Радівілова в Маріуполі померли бабуся та дідусь.
Про це повідомила дружина спортсмена гімнастка Ангеліна Радівілова.
"Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі. Оплакувати і ніколи не забувати", – написала Радівілова.
29-річний Ігор Радівілов є одним з найкращих українських гімнастів - чотириразовий чемпіон Європи та бронзовий призер Олімпіади-2012 в опорному стрибку.
Нагадаємо, ультрас Динамо загинув у боях за Маріуполь.