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Чемпіон Європи втратив у Маріуполі бабусю та дідуся

Сьогодні 22:27 180 0
Бабуся та дідусь Радівілова померли в Маріуполі
Чемпіон Європи втратив у Маріуполі бабусю та дідуся
#Ігор Радівілов

Джерело - tribuna.com.

В українського гімнаста Ігоря Радівілова в Маріуполі померли бабуся та дідусь.

Про це повідомила дружина спортсмена гімнастка Ангеліна Радівілова.

"Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі. Оплакувати і ніколи не забувати", – написала Радівілова.

29-річний Ігор Радівілов є одним з найкращих українських гімнастів - чотириразовий чемпіон Європи та бронзовий призер Олімпіади-2012 в опорному стрибку.

Нагадаємо, ультрас Динамо загинув у боях за Маріуполь.

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