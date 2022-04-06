Чемпіон Європи втратив у Маріуполі бабусю та дідуся

Бабуся та дідусь Радівілова померли в Маріуполі

В українського гімнаста Ігоря Радівілова в Маріуполі померли бабуся та дідусь.

Про це повідомила дружина спортсмена гімнастка Ангеліна Радівілова.

"Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі. Оплакувати і ніколи не забувати", – написала Радівілова.

29-річний Ігор Радівілов є одним з найкращих українських гімнастів - чотириразовий чемпіон Європи та бронзовий призер Олімпіади-2012 в опорному стрибку.

Нагадаємо, ультрас Динамо загинув у боях за Маріуполь.