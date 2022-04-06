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Ультрас Динамо загинув у боях за Маріуполь

Сьогодні 19:31 244 0
Представники фанатського руху Динамо повідомили про втрату побратима.
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

У боях за Маріуполь загинув активний представник фанатського руху Динамо Олександр "Казімір" Дерев‘янко з колективу Albatross.

Про це повідомляє WBC Ультрас Динамо.

"Він відчайдушно бився у складі легендарного полку "Азов" за наше українське місто.

Ніколи не забудемо. 

Слава Героям!

У кого є можливість, можете підтримати близьких:

4149629389706961 - Дерев‘янко Анна Олександрівна;

5168757380879025 - Гапич Микола Степанович", - йдеться в повідомленні.

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Публикация от WBC | Ultras Dynamo Kyiv (@wbc_kyiv)

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