Ультрас Динамо загинув у боях за Маріуполь

У боях за Маріуполь загинув активний представник фанатського руху Динамо Олександр "Казімір" Дерев‘янко з колективу Albatross.

Про це повідомляє WBC Ультрас Динамо.

"Він відчайдушно бився у складі легендарного полку "Азов" за наше українське місто.

Ніколи не забудемо.

Слава Героям!

У кого є можливість, можете підтримати близьких:

4149629389706961 - Дерев‘янко Анна Олександрівна;

5168757380879025 - Гапич Микола Степанович", - йдеться в повідомленні.