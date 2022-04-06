Ультрас Динамо загинув у боях за Маріуполь

Джерело - Чемпіон.
У боях за Маріуполь загинув активний представник фанатського руху Динамо Олександр "Казімір" Дерев‘янко з колективу Albatross.
Про це повідомляє WBC Ультрас Динамо.
"Він відчайдушно бився у складі легендарного полку "Азов" за наше українське місто.
Ніколи не забудемо.
Слава Героям!
У кого є можливість, можете підтримати близьких:
4149629389706961 - Дерев‘янко Анна Олександрівна;
5168757380879025 - Гапич Микола Степанович", - йдеться в повідомленні.
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