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Гутцайт: Багато спортсменів боронять Україну

Сьогодні 22:01 138 0
Міністр молоді і спорту України розповів про спортсменів, які боронять нашу державу
Гутцайт: Багато спортсменів боронять Україну
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Чимало українських спортсменів загинуло у війні проти рашистів.

Про це заявив Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

"Хочу зазначити, що реально багато людей, наших спортсменів, які боронять, які, нажаль... Ми їх втрачаємо, їх вбивають. Ми це знаємо", - заявив міністр.

  Раніше Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України

"Багато спортсменів, ми дізнаємося потім, коли ми їх вже втрачаємо, що вони йшли боронити нашу країну. Я вважаю, що це вибір кожної людини, йти і боронити свою державу. Я дуже підтримую цих людей. Вони це роблять тихо, вони просто йдуть і боронять свою країну. Ми знаємо, що багато молодих хлопців, нажаль, ми втратили", - розповів Гутцайт.

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