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Міністр спорту Польщі закликав виключити росію з усіх міжнародних федерацій

Сьогодні 17:53 61 1
Польський політик розповів про купівлю місць у радах ключових спортивних федерацій
Міністр спорту Польщі закликав виключити росію з усіх міжнародних федерацій

Джерело - Чемпіон.

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук закликав виключити росію з усіх міжнародних спортивних федерацій.

Про це він заявив на засіданні Ради ЄС ради з питань освіти, молоді, культури та спорту.

"Кілька тижнів тому ми мали спільну нараду 37 міністрів спорту майже всіх європейських країн, яка мала на меті максимально обмежити можливість участі російських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Сьогодні я вважаю, що нам потрібно йти далі. Ми виступаємо за виключення росіян, до завершення мирного процесу, а отже, і компенсації для України, з усіх спортивних федерацій на чолі з Міжнародним олімпійським комітетом".

  росія веде війну проти України

"Не секрет, що російська федерація в останні роки проводить дуже агресивну дипломатичну політику, яка, по суті, полягає в купівлі місць у радах ключових спортивних федерацій. За їх кандидатом завжди йшов один із потужних спонсорів з російським капіталом. Тому виключення російського капіталу зі світового спорту має відбутися зараз. Після того, що сталося в Бучі, голос Польщі має бути зрозумілий кожному в Європі. У світовому спорті немає місця для злочинців", – розповів Бортнічук.

Нагадаємо, російський телеканал припинив показ матчу Боруссія - Майнц через прапори України.

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