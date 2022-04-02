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Грушин завоював бронзу чемпіонату Європи

Сьогодні 22:12 106 0
У Будапешті триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби
Грушин завоював бронзу чемпіонату Європи
#Олександр Грушин

Джерело - Чемпіон.

Борець греко-римського стилю Олександр Грушин став бронзовим призером чемпіонату Європи у ваговій категорії до 63 кг.

Грушин у перший змагальний день здолав шведського борця в 1/8 фіналу з рахунком 9:0, але в чвертьфіналі його переміг грузин Лері Абуладзе - 1:7. Відповідно, українець отримав право боротися у втішному фіналі за "бронзу".

У сутичці за 3-тємісце Грушін переміг Етьєна Кінсінгера з Німеччини (5:2).

Раніше жіноча збірна України з боротьби виграла медальний залік ЧЄ-2022.

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