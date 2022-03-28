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Українські фігуристи підтримали відсторонення Шаботової зі складу збірної України

Сьогодні 13:12 110 0
Українські фігуристи підтримали відсторонення Шаботової зі складу збірної України
Українські фігуристи підтримали відсторонення Шаботової зі складу збірної України
#Анастасія Шаботова

Джерело - xsport.uа.

Українські фігуристи Максим Нікітін та Олександра Назарова підтримали рішення федерації відсторонити Анастасію Шаботову зі складу збірної України з фігурного катання.

Про це фігуристи розповіли в інтерв'ю XSport.

"Чи правильне це рішення? Вважаю, що так. Раніше ми чули фразу "за законами військового часу", але тепер вона нас також стосується. Я не буду розкривати всі карти, але ми всередині Федерації провели розслідування і можу запевнити всіх, що її виключення абсолютно справедливе. Я вважаю, що ми не помилилися і це було правильне рішення", - сказав Нікітін.

Назарова також натякнула, що лайк Шаботової під дописом Плющенка - лише один із приводів для її відсторонення.

"Її лайк допису Плющенка – це лише вершина айсбергу", - сказала фігуристка.

Нагадаємо, Анастасія Шаботова підтримала "неминучу спецоперацію в Україні".

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