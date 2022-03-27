Міжнародна ліга плавання перенесла початок сезону на 2023 рік

Міжнародна ліга плавання (ISL) перенесла майбутній сезон на 2023 через ситуацію вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Змагання мали розпочатися 3 червня 2022 року.

"Війна в Україні – це трагедія, яка знищила життя, сім’ї та домівки. Багато наших колег з ISL залишаються в пастці в Києві, і, здається, конфлікт може тривати в найближчому майбутньому.

У світлі цієї форс-мажорної ситуації ми не можемо з міркувань сумлінності перед нашими плавцями та вболівальниками взяти на себе зобов’язання проводити будь-які комерційні матчі у 2022 році. Тому ми прийняли важке рішення перенести 4 сезон на 2023 рік.

Важливо, що ISL не зникає", – йдеться у заяві.