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Міжнародна федерація плавання відібрала у росії чемпіонат світу

Сьогодні 18:12 118 0
Міжнародна федерація плавання дискваліфікувала російських та білоруських плавців
Міжнародна федерація плавання відібрала у росії чемпіонат світу

Джерело - fina.org.

Міжнародна федерація плавання (FINA) усунула російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях під егідою організації до кінця 2022 року.

Про це йдеться в заяві організації.

Російські та білоруські спортсмени не зможуть виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходитиме у Будапешті з 18 червня по 3 липня.

Також FINA оголосила про те, що чемпіонат світу з плавання на короткій воді, який мав відбутися 17-22 грудня у Казані, буде перенесений із росії. Наразі організація веде переговори з потенційними господарями майбутнього змагання.

Нагадаємо, російські терористи розбомбили єдиний у Харкові олімпійський басейн.

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