Міжнародна федерація плавання відібрала у росії чемпіонат світу

Джерело - fina.org.
Міжнародна федерація плавання (FINA) усунула російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях під егідою організації до кінця 2022 року.
Про це йдеться в заяві організації.
Російські та білоруські спортсмени не зможуть виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходитиме у Будапешті з 18 червня по 3 липня.
Також FINA оголосила про те, що чемпіонат світу з плавання на короткій воді, який мав відбутися 17-22 грудня у Казані, буде перенесений із росії. Наразі організація веде переговори з потенційними господарями майбутнього змагання.
Нагадаємо, російські терористи розбомбили єдиний у Харкові олімпійський басейн.