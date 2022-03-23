Міжнародна федерація плавання відібрала у росії чемпіонат світу

Міжнародна федерація плавання дискваліфікувала російських та білоруських плавців

Міжнародна федерація плавання (FINA) усунула російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях під егідою організації до кінця 2022 року.

Про це йдеться в заяві організації.

Російські та білоруські спортсмени не зможуть виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходитиме у Будапешті з 18 червня по 3 липня.

Також FINA оголосила про те, що чемпіонат світу з плавання на короткій воді, який мав відбутися 17-22 грудня у Казані, буде перенесений із росії. Наразі організація веде переговори з потенційними господарями майбутнього змагання.

Нагадаємо, російські терористи розбомбили єдиний у Харкові олімпійський басейн.