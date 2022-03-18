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Російський коментатор прийняв українське громадянство

Сьогодні 12:45 586 0
Російський коментатор прийняв українське громадянство

Джерело - gameinside.ua.

Відомий російський коментатор Михайло okpoxа Шмигель став громадянином України.

Про це повідомляє GameInside.ua.

Михайло виклав скрін з додатку Дія, в якому вказано, що він являється громадянином України.

Шмигель народився в Росії та прожив там багато років, останнім часом він проживав та працював в Україні в студії Maincast.

Відзначимо, що це не перший випадок, коли відомі кіберспортивні діячі змінюють російське громадянство на Українське. До цього аналогічно вчинив олдскульний та всім відомий коментатор Ігор Сопов. 

Нагадаємо, кіберспорт масово залишає росію.

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