Шумахер уникнув значних травм, проте його відправили до лікарні на обстеження

Джерело - Чемпіон.

Німецький пілот Хаас Мік Шумахер пропустить Гран-прі Саудівської Аравії через аварію в кваліфікації.

Про це повідомляє пресслужба американської команди.

У кваліфікації пілот американської команди потрапив у серйозну аварію. Повідомлялося, що Шумахер уникнув значних травм, однак його відправили до лікарні на обстеження.

"У світлі інциденту у кваліфікації, Мік Шумахер не братиме участі у гонці", – повідомив Хаас.

Нагадаємо, Гамільтон вперше за п'ять років не пройшов у другий сегмент кваліфікації Формули-1.