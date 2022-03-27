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Шумахер пропустить Гран-прі Саудівської Аравії після аварії у кваліфікації

Сьогодні 10:10 86 0
Шумахер уникнув значних травм, проте його відправили до лікарні на обстеження
Шумахер пропустить Гран-прі Саудівської Аравії після аварії у кваліфікації
#Шумахер, #Гран-прі Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.

Німецький пілот Хаас Мік Шумахер пропустить Гран-прі Саудівської Аравії через аварію в кваліфікації.

Про це повідомляє пресслужба американської команди.

У кваліфікації пілот американської команди потрапив у серйозну аварію. Повідомлялося, що Шумахер уникнув значних травм, однак його відправили до лікарні на обстеження.

"У світлі інциденту у кваліфікації, Мік Шумахер не братиме участі у гонці", – повідомив Хаас.

Нагадаємо, Гамільтон вперше за п'ять років не пройшов у другий сегмент кваліфікації Формули-1.

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