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Українська пара вийшла у фінал чемпіонату світу з фігурного катання

Вчора 21:17 362 0
Українська пара виступить у фіналі ЧС

Джерело - Чемпіон.

Збірна України змогла подолати ритмічний танець в танцях на льоду на чемпіонаті світу з фігурного катання.

Для проходу в довільну програму потрібно було потрапити у топ-20 найкращих, усього на чемпіонаті світу виступала 31 пара.

Україну представляла пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна - вони ще в лютому змагалися на Олімпіаді-2022, а тоді повернулися до Харкова, де пережили початок війни. Назаровій вдалося виїхати з міста, тоді як Нікітін більш ніж три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ.

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