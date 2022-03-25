Українська пара вийшла у фінал чемпіонату світу з фігурного катання

Джерело - Чемпіон.
Збірна України змогла подолати ритмічний танець в танцях на льоду на чемпіонаті світу з фігурного катання.
Для проходу в довільну програму потрібно було потрапити у топ-20 найкращих, усього на чемпіонаті світу виступала 31 пара.
Україну представляла пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна - вони ще в лютому змагалися на Олімпіаді-2022, а тоді повернулися до Харкова, де пережили початок війни. Назаровій вдалося виїхати з міста, тоді як Нікітін більш ніж три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ.
[À VOIR]— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022
Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.
Un message fort, acclamé par la foule française. 🇺🇦✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ