Бех-Романчук: Готова захищати рідний дім

Українська легкоатлетка, срібна призерка чемпіонату світу 2022 року Марина Бех-Романчук готова захищати батьківщину від російських окупантів.

Про це розповіла сам легкоатлетка.

"Ми роками мали можливість десь поїхати, щось побачити. Мали шанс виступати за Україну, але проживати за її межами, тренуватись там із іноземними спортсменами. Однак у голову навіть ніколи не приходила така думка (оселитися в іншій країні).

Вибір у нас був лише один – Хмельницький чи Рівне. Зупинились таки на першому варіанті, інші ніколи не розглядали.

Після усіх зборів та змагань завжди хотілось якнайшвидше повернутись додому, адже це – моя рідна домівка.

Я завжди любила бути вдома, насолоджуватись періодом, коли збиралась уся родина, приїжджали батьки чоловіка. Наш будинок ми будували усією сім’єю, він для нас дуже цінний. Якщо буде така необхідність, то я була б такою людиною, яка стала б на захист рідного дому", – сказала Бех-Романчук.