Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку

Джерело - Чемпіон.
Марина Бех-Романчук здобула срібло для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики у потрійному стрибку.
Українка виборола "срібло" в останньому, шостому, стрибку, досягнувши найкращого результату у кар'єрі - 14.74 метри.
Чемпіонкою світу у потрійному стрибку стала Юлімар Рохас з Венесуели. Причому останнім стрибком на 15.74 метри венесуелка ще й побила світовий рекорд, який тримався 18 років.
Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщені
Потрійний стрибок, Фінал (жінки)
20 березня
1. Юлімар Рохас (Венесуела) 15.74 метрів
2. Марина Бех-Романчук (Україна) 14.74 метрів
3. Кімберлі Вільямс (Ямайка) 14.62 метрів
Раніше Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту.