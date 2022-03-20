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Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку

Сьогодні 14:27 313 0
Українка показала найкращий результат у кар'єрі
Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку
Фото - gettyimages
#Марина Бех-Романчук

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук здобула срібло для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики у потрійному стрибку.

Українка виборола "срібло" в останньому, шостому, стрибку, досягнувши найкращого  результату  у кар'єрі - 14.74 метри.

Чемпіонкою світу у потрійному стрибку стала Юлімар Рохас з Венесуели. Причому останнім стрибком на 15.74 метри венесуелка ще й побила світовий рекорд, який тримався 18 років.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщені
Потрійний стрибок, Фінал (жінки)
20 березня
1. Юлімар Рохас (Венесуела) 15.74 метрів
2. Марина Бех-Романчук (Україна) 14.74 метрів
3. Кімберлі Вільямс (Ямайка) 14.62 метрів

Раніше Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту.

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