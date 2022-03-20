Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку

Українка показала найкращий результат у кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук здобула срібло для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики у потрійному стрибку.

Українка виборола "срібло" в останньому, шостому, стрибку, досягнувши найкращого результату у кар'єрі - 14.74 метри.

Чемпіонкою світу у потрійному стрибку стала Юлімар Рохас з Венесуели. Причому останнім стрибком на 15.74 метри венесуелка ще й побила світовий рекорд, який тримався 18 років.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщені

Потрійний стрибок, Фінал (жінки)

20 березня

1. Юлімар Рохас (Венесуела) 15.74 метрів

2. Марина Бех-Романчук (Україна) 14.74 метрів

3. Кімберлі Вільямс (Ямайка) 14.62 метрів

Раніше Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту.